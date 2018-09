Pozbądź się talizmanów i amuletów - ich używanie to grzech!

Pół roku temu nawróciłam się, poszłam do spowiedzi po długiej przerwie, należę do wspólnoty. Niedawno koleżanka zwróciła mi uwagę, że powinnam wyrzucie z domu różne przedmioty, które pochodzą sprzed nawrócenia. Dostawałam przez lata od osób mi bliskich różne drobiazgi, nie wiem czy nie talizmany i amulety, ale jakoś głupio mi je wyrzucać. Czy można poznać, że jakiś przedmiot jest duchowo niebezpieczny? Każdy przedmiot może wywierać jakiś wpływ na człowieka. Chociaż nie chodzi o to -jak się dzisiaj modnie mówi - że coś posiada dobrą albo złą energię. Zwykle jest to wpływ nieznaczny. Zdarzają się jednak przedmioty, miejsca i osoby szczególnie mocno na nas oddziałujące. Wpływ ten może być pozytywny albo negatywny.