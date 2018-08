Pożar. Homoseksualizm i pedofilia niszczą wiarygodność Kościoła w USA

Kościołem katolickim w Stanach Zjednoczonych wstrząsnęła afera homoseksualna i pedofilska. Wszystko za sprawą kardynała Theodore'a McCarricka, który został już usunięty z kolegium kardynalskiego.

Duchowny przebywa obecnie w odosobnieniu. Problem w tym, że przez długie lata wokół McCarricka panowała zmowa milczenia; albo inaczej jeszcze - o jego obrzydliwych czynach mówiono, ale niczego nie robiono, by to zatrzymać. Choć zbrodniczych czynów dopuszczał się od dawna, nie przeszkodziło mu to w dojściu na szczyt kościelnej kariery.

Jednym z jego najbliższych współpracownik był między innymi inny obecny kardynał, Kevin Farrell. Twierdzi, że o ekscesach McCarricka niczego nie wiedział...