Poza Tuskiem przed komisją ds. Amber Gold stanie też Rostowski?

Przed komisją śledczą ds. Amber Gold stanie nie tylko Donald Tusk, ale i Jacek Rostowski? O planach komisji mówił na antenie radiowej Jedynki poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymowski.

„Czekamy z niecierpliwością na powrót Donalda Tuska, nie ukrywam tego. Co najmniej raz będzie przesłuchany z pewnością. Mówię co najmniej, bo w mojej opinii można by było go skonfrontować chociażby ze słowami syna, ale poczekamy jeszcze na jego pierwszy występ przed komisją”

- powiedział poseł.

Podkreślił, że komisja planuje przesłuchać Tuska na sam koniec prac. Dodał też, że komisja ma pytania także do funkcjonariuszy – tych „na dole”, ale i tych „na górze” - włącznie z Janem Vincentem Rostowskim – dodał Rzymowski.

dam/Polskie Radio,Fronda.pl