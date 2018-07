Powtórka z 'zabicia' Diduszki? NOWE FAKTY z awantury pod Sejmem

Trwa ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. Posłowie wrócą na Wiejską we wrześniu. Niestety, wygląda na to, że nie będzie ono spokojne, a być może nawet komuś zależy na powtórce z grudnia 2016 r. A na pewno na tym, aby o wszystkim dowiedziała się "zagranica".

Podczas wczorajszych protestów przed Sejmem dochodziło do sytuacji obrzydliwych i skandalicznych. Mimo iż Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP apelował do uczestników pikiety, aby przebiegła ona w sposób pokojowy, nie sposób powiedzieć, że tak się właśnie stało.

Część protestujących (prym wiodła Marta Lempart, fanatyczna feministka, liderka Strajku Kobiet), zaatakowała Marszałka Seniora, Kornela Morawieckiego. Polityk, który- po pierwsze- jest już w podeszłym wieku, po drugie- w czasach PRL działał w opozycji demokratycznej, w związku z czym był represjonowany przez komunistów, wreszcie- jest ojcem premiera RP, był szarpany i popychany przez protestujących. Krzyczano za nim: "Zdrajca" i "Będziesz siedział!"

To jednak nie wszystko. Posłowie opozycji totalnej nie tylko gorąco wspierali protestujących pod Sejmem, ale także pomogli dostać się do Sejmu kilku z nich. Na jawy wychodzą coraz to nowe informacje o tej "pokojowej" demonstracji.



Jak dowiedział się portal Niezależna.pl, w chwili, gdy kilka osób przeskoczyło przez barierki i próbowało wedrzeć się na teren Parlamentu, policjanci podjęli natychmiastową interwencję.



"Dwie osoby zostały ujęte w związku z uszkodzeniem mienia, które polegało na pomalowaniu obiektów Sejmu. Pierwsza osoba została ujęta przez Straż Marszałkowską, natomiast druga przez policjantów"-poinformowała stołeczna policja. Zatrzymania miały związek z uszkodzeniem mienia (pomalowanie budynku Sejmu).

Media społecznościowe obiegło także nagranie z agresywną działaczką Obywateli RP, która, leżąc na chodniku, awanturowała się z policją. Wyraźnie chciała zmusić funkcjonariuszy do użycia pałek. Jak się okazało, cała scena była nagrywana przez część polityków opozycji, m.in. posłankę Joannę Scheuring-Wielgus. Film szybko został rozesłany przez konta sympatyzujące z opozycją w mediach społecznościowych. Zadbano o to, by nagranie dotarło do instytucji europejskich, a także zagranicznych mediów. Jak się wydaje, w wiadomym celu.

Dziwicie się, że UBywatelstwo jest coraz bardziej agresywne? A dlaczego ma nie być agresywne skoro za blokowanie wjazdu do Sejmu dostało od sądu karę NAGANY i zwolnienie z kosztów sądowych. pic.twitter.com/zdPpbj8ukk

— Katarzyna TS (@katarzyna_ts) 9 grudnia 2017

yenn/Twitter, Niezależna, Fronda.pl