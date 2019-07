Powstanie światłowód łączący pod morzami Polskę z USA?

Jak powiedział, Finowie i Rosjanie budują światłowód na dnie Oceanu Akrtycznego wzdłuż wybrzeża Rosji. "Nowa linia będzie miała punkty styku na Półwyspie Kolskim, Alasce, w Japonii, rosyjskim Dalekim Wschodzie, by iść dalej aż do Chin" - wskazał. Biorąc pod uwagę istnienie światłowodu łączącego Finlandię z Niemcami pod Bałtykiem jest możliwe, że transport danych USA-Azja-Europa Zachodnia ominie nasz region.

"Jeżeli popatrzymy na mapę światłowodową Europy i regionu atlantyckiego, to największe kraje europejskie, które mają dostęp do morza, mają zapewnione bezpośrednie połączenie z Ameryką Płn. Często posiadają także wielokierunkową redundancję, jeśli chodzi o tego typu łączność na trasach lądowych i morskich. W obecnej sytuacji geopolitycznej połączenie lądowe nie sprawia nam większych problemów. Ale gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia naszej cybersuwerenności i samodzielności, to możemy mówić o tym, że jesteśmy od tych łączy uzależnieni" - powiedział w rozmowie z PAP Bończa-Tomaszewski.