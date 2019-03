Powstaje nowa partia. 'Czeka nas długa droga'

Ryszard Olejniczak 7.3.19 20:49

"W polskim prawie żeby dobrze funkcjonować politycznie, trzeba zakładać partię."

To się nazywa łeb. W tym jest zakuta myśl, której największy geniusz nie odnajdzie. Jeśli już to w polskim prawie dobrze funkcjonować mogą jedynie mole, oczywiście kiedy zostało wydrukowane na zjadliwym papierze - ale czy one będą wtedy funkcjonować politycznie?