Powstaje film 'Klecha'. TVP odpowiada na 'Kler'?

Telewizja Polska wyprodukowała film "Klecha", który wejdzie na ekrany kin 1 marca przyszłego roku. Zakończyły się właśnie zdjęcia do produkcji. Niech nie zmyli Czytelników tytuł nowego obrazu. Nie będzie on, w odróżnieniu od filmu Wojciecha Smarzowskiego, uderzał w Kościół i duchownych. W rolach głównych zobaczymy m.in. Piotra Fronczewskiego i Mirosława Bakę.

"Pobicia, uprowadzenia, podpalenia i prowokacje, to sztandarowe metody pracy tajnej grupy, której jednym z ważniejszych zadań jest zastraszanie i próba pozyskania do współpracy niezłomnego księdza Romana (Mirosław Baka), proboszcza z podradomskiego Pelagowa, ze szczególną perfidią prześladowanego przez komunistyczne służby już od czasów studiów w Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 50."- informują dystrybutorzy. Ksiądz Roman Kotlarz nie przestaje jednak wspierać strajkujących radomskich robotników, a to doprowadza do furii szefa specoddziału Departamentu IV MSW i popycha go do coraz drastyczniejszych kroków.