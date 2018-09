Powstaje film animowany o niedźwiedziu Wojtku

Znany brytyjski animator Iain Harvey pracuje nad wyjątkowym, krótkometrażowym filmem animowanym związanym z historią Polski. Artysta chce w nowej animacji opowiedzieć historię syryjskiego niedźwiedzia brunatnego, adoptowanego przez żołnierzy armii gen. Andersa. Żołnierze nazwali misia Wojtkiem.

Premiera filmu planowana jest na rok 2020. O projekcie informowały m.in. takie media jak szkocki „Edinburgh Evening News” oraz brytyjski „The Times”.

Harvey to producent takich animacji, jak kultowa już kreskówka "The Snowman" ("Bałwanek") z 1982 r.

Animacja zatytułowana "Miś zwany Wojtkiem" przybliży światu historię małego niedźwiedzia, który został adoptowany przez polskich żołnierzy w Iranie, a następnie- w randze kaprala- służył wraz z nimi na froncie II wojny światowej. Miś Wojtek przeszedł cały "szlak nadziei" przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii. Pod koniec życia niedźwiedź trafił do ZOO w Edynburgu. Niedawno stanął tam pomnik upamiętniający Wojtka.

Zwierzak znany bardzo pomagał żołnierzom. Ponoć potrafił nawet przenosić skrzynie z amunicją. Co ciekawe, chętnie podkradał żołnierzom piwo i papierosy. Do ulubionych zabaw misia Wojtka należały zapasy z ludźmi. Przegranych zwierzak lizał po twarzy.

Po wojnie miś zamieszkał w zoo w Edynburgu, gdzie regularnie był odwiedzany przez weteranów i gości, którzy m.in. rzucali mu lubiane przez niego niedopałki papierosów. Od 2015 roku w mieście stoi pomnik poświęcony Wojtkowi.

W rozmowie z "Timesem" Harvey wyraził zadowolenie, że "istnieje taka magiczna opowieść, która jest prawdziwa”. Jak wspomniał animator, kiedy pierwszy raz usłyszał o niedźwiedziu Wojtku, stwierdził, że ta historia jest „absolutnym wytworem fantazji”.

Produkcja uzyskała już wstępne finansowanie ze strony polskich inwestorów. W tym momencie trwają prace nad znalezieniem brytyjskiego partnera. Jak ujawnił Iain Harvey, planuje rozmawiać w tej sprawie m.in. z brytyjskimi nadawcami publicznymi: BBC oraz Channel 4, ale również z internetową platformą Netflix. Premiera wstępnie planowana jest na 8 maja 2020 r.

yenn/PAP, Fronda.pl