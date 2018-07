Powrót Iwony Hartwich! 'Jesteście na czarnej liście'

"Decyzja jest taka, że Jakub Hartwich, Iwona Hartwich i Aneta Rzepka nie mają wstępu do Sejmu do 27 maja 2020 roku"- poinformowała dziś posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Była polityk Nowoczesnej, obecnie- członkini Koła Poselskiego Liberalno-Społeczni, Joanna Scheuring-Wielgus zaprosia do Sejmu Iwonę Hartwich z synem, Jakubem oraz Anetę Rzepkę- wszystkie te osoby przez 40 dni protestowały niedawno w Sejmie, domagając się poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Hartwich z 25-letnim, niepełnosprawnym synem, Jakubem oraz inna matka niepełnosprawnego dziecka, Aneta Rzepka, chcieli wziąć udział w posiedzeniu jednej z sejmowych komisji. Mieli wejść do budynku parlamentu w charakterze asystentów społecznych posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Nie dostali jednak na to zgody.

"Jesteście na czarnej liście. Specjalne pismo zostało przygotowane, żeby wszyscy wiedzieli tutaj, że macie zakaz wstępu. Dla mnie to jest skandal"-stwierdziła parlamentarzystka, mówiąc do uczestników protestu w Sejmie, zakończonego 27 maja b.r. po 40 dniach.