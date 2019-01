Powrót do Tradycji ocali Kościół święty

,,Jeśli katolicy chcą przetrwać coraz bardziej satanistyczny szturm późnej nowoczesności i jeszcze bardziej diaboliczną dezorientację w hierarchii Kościoła, będziemy potrzebować wszelkich zasobów Tradycji, do których możemy się odwołać – broni i zbroi, bastionów i fortec. Będziemy potrzebować ascezy, ukochanych nabożeństw, autentycznych rytuałów, kapłaństwa, religijności i świętego małżeństwa'' - napisał katolicki publicysta Peter Kwasniewski na łamach OnePeterFive.com.

Według Kwasniewskiego ratunek leży w Tradycji. Dziś miłujący Tradycję są w mniejszości, ale cóż z tego? ,,Chrystus, nasz Król, nie jest demokratą, który rządzi większością; Jest On monarchą, który rządzi rózgą żelazną, jak mówi Pismo, i wybiera słabych, aby zawstydzili silnych'' - pisze autor.

I przypomina, że każdy ruch odnowy w Kościele rozpoczynał się tak samo - od małej grupy gorliwych, którzy działają zgodnie z tym, jak powinno być - i udaje im się powrócić do prawdziwej pełni.

Kwasniewski przestrzega, by katolicy nie podporządkowywali się ,,podstępnemu totalitaryzmowi współczesnego Zachodu''. ,,Współczesna filozofia i jej współczesna teologia przyczyniły się do stopniowego podważania naszej tradycji [...] Musimy być tradycyjni, jak Maryja, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Musimy być anty-nowocześni, podobnie jak rzymscy papieże od czasów rewolucji francuskiej do początku XX wieku'' - napisał.