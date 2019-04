Powrót do 'ciepłej wody w kranie' i 'zielonej wyspy'? Mocno wątpliwy sondaż...

Polacy nie popierają Jarosława Kaczyńskiego, za to największym poparciem naszych rodaków cieszy się... Donald Tusk. Niczego się nie nauczyliśmy przez osiem lat czy może... zależy, kto przeprowadza sondaże? Ten, o którym mowa, został przeprowadzony na zlecenie serwisów RadioZET.pl i StanPolityki.pl przez Instytut Badań Spraw Publicznych. W świetle informacji na temat IBSP i jego właściciela, wyniki wydają się dość... wątpliwe.

Badania przeprowadzono w dniach 25-27 marca. Warto jednak przypomnieć, co na temat Instytutu Badań Spraw Publicznych i jego szefa, Łukasza Pawłowskiego, pisało niedawno "Do Rzeczy".

"Łukasz Pawłowski to fachowiec, ale zajmujący się PR i marketingiem, nie badaniami! Pawłowski przeprowadzał jednak na zlecenie PO badania, jako Instytut Badań Spraw Publicznych. Nikt nie słyszał o takiej firmie. Wszyscy wiedzą natomiast o Instytucie Spraw Publicznych, to pod renomę tej instytucji podszywa się firma Pawłowskiego"-mówił informator tygodnika. Co więcej, Pawłowski wykonywał zlecenia dla... Platformy Obywatelskiej. Jako "Pawłowski Consulting" obsługiwał social media oraz projekty internetowe PO. Na portalu społecznościowym zamieszczał zdjęcia z prominentnymi politykami tego ugrupowania, między innymi byłą premier, Ewą Kopacz. Media informowały również o jego działalności w Radomsku. Łukasz Pawłowski kilka lat temu miał pomagać przy kampanii wyborczej Jarosława Ferenca, kandydata PO na prezydenta miasta. Według lokalnej "Gazety Radomszczańskiej", w dokumentach z kampanii nie ma jednak śladów usługi świadczonej przez szefa IBSP. Prezydent Radomska tłumaczył później, że „to nie była profesjonalna pomoc”.