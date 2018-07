Powiedział coś, czego nie miał prawa wiedzieć. 'To Duch Święty'

Wiedział absolutnie najdrobniejsze szczegóły z mojego życia, o których nie mówiłam nikomu. Zapytałam, skąd pan to wie? Odpowiedział "jestem księdzem i powiedział mi Duch Święty

- W wieku piętnastu lat rozpoczął się okres nawrócenia w moim życiu. Nie pochodzę z typowo wierzącej rodziny. Musiałam znaleźć własną drogę. Od samego początku, kiedy zaczęłam iść za Jezusem, zaczęłam śpiewać w Kościele - opowiadała Monika Siereńska, członkini zespołu Coraz Bliżej

- Bardzo wiele trudnych, bolesnych wydarzeń z mojego dzieciństwa sprawiało, że byłam na skraju. Nie wiedziałam, w którą stronę iść.To był moment "wóz, albo przewóz". Byłam mocno zraniona, nie czułam wówczas żadnego wsparcia. Spotkałam kapłana. Spotkaliśmy się na stadionie piłki nożnej i na trybunach siedział dobrze zbudowany, łysy mężczyzna, który zaczął mówić mi rzeczy, które dotyczyły mojego życia. Wiedział absolutnie najdrobniejsze szczegóły, o których nie mówiłam nikomu. Zapytałam, skąd pan to wie? Odpowiedział "jestem księdzem i powiedział mi Duch Święty" To był początek mojej drogi - mówiła

- Uwielbienie jest moim językiem z Panem Bogiem - dodawała

- Przez ostatnie cztery lata pracowałam korporacji, w której byłam menagerem. Moje prywatne doświadczenie uwielbienia, to właśnie to, że nie traciłam w tej pracy głowy. To uwielbienie zmieniało moje nastawienie. Niezależnie od okoliczności, które mnie spotykały, potrafiłam mieć pokój, wyłączyć nerwy. To, że jest Ktoś więcej, kto czuwa nad tym - podkreślała

- Dążymy do tego, żeby być coraz bliżej Boga, coraz bliżej siebie nawzajem, coraz bliżej siebie nawzajem. To jest taki cel, który nam przyświeca - zaznaczyła Monika Siereńska

- Czołowym naszym muzykiem jest ks. Andrzej Daniewicz, pallotyn, który również ma swój autorski zespół La Pallotina - dodawała

- Każdego 22. dnia miesiąca posługujemy w kościele o. pallotynów na warszawskiej Pradze. Szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy uwielbiać Boga. To jest czas, kiedy możesz przyjść, posłuchać, zamknąć oczy, uwielbiać Boga poprzez muzykę, śpiew, albo słuchanie - tłumaczyła

