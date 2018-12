Powiało grozą! Rzecznik Wałęsy wypowiada wojnę dowcipnisiom

Mirosław Szczerba, rzecznik byłego prezydenta, Lecha Wałęsy postanowił wypowiedzieć wojnę "dowcipnisiom". I to w iście "demokratycznym" stylu. Współpracownik Wałęsy zapowiada "bany" za "OTUA" i "Bolka".

"Od 1 stycznia 2019 na hasztagu #OTUA dzięki takim jak ty śmieciu, inni z Prawego Twittera będą banowani"- zwrócił się do jednego z internautów.

Szczerba niezwykle zeźlił się na użytkowników Twittera, którzy od pewnego czasu nazywają byłego prezydenta "OTUA". Skąd ta nowa ksywka? To nawiązanie do ulubionej ostatnio koszulki Lecha Wałęsy. Jeżeli pierwszy przywódca "Solidarności" narzuci na koszulkę z napisem "Konstytucja" rozpiętą marynarkę lub sweter, widać tylko litery "OTUA". Zauważyli to internauci. Nowa ksywka Wałęsy szybko się przyjęła. Ruszyła nawet... produkcja koszulek.