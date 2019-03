,,Poważne zagrożenie dla dobra Polski''. USA: Polonia protestuje przeciw ustawie 447, dot. żydowskich roszczeń

m 31.3.19 9:09

PiS=Polin IP dzisiaj 08:55

Warto przytoczyć kilka istotnych opinii odnośnie tego "fenomenu cywilizacji zachodu":

B. FRANKLIN: "W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj."



H. FORD: "Żydzi zawsze kontrolowali biznes. Wpływ kina amerykanskiego jest pod wyłączną kontrolą Żydów, manipulujących umysłami obywateli."



MARCIN LUTER „(…) To szkodliwy naród, ciemiężący wszystkich ludzi swoją lichwą i zdzierstwem. Kiedy księciu albo sędziemu dadzą 1.000 florynów, wyduszą z niego 20.000. Musimy ich się strzec”.



WILHELM II, cesarz Niemiec: „Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest jakoś inny, jak niedobry insekt. Trzeba go trzymać osobno, poza miejscem gdzie może wyrządzać krzywdę – nawet przez pogromy, jeśli konieczne. Żydzi odpowiadają za bolszewizm w Rosji, także w Niemczech. Byłem zbyt ustępliwy z nimi za moich rządów, i gorzko żałuję przywilejów jakie dawałem żydowskim bankierom”.



BISMARCK - „Obawiam się, że żydowskie banki ze swoją przebiegłością i krętymi sztuczkami przejmą całkowitą kontrolę nad wielkim bogactwem Ameryki. I wykorzystają je do systematycznego korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Żydzi nie zawahają się pogrążyć całe chrześcijaństwo w wojnach i chaosie, żeby świat stał się ich dziedzictwem”.



VOLTAIRE - „Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw. Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich innych narodów.”.



SENEKA - "Obyczaje tej najbardziej zbrodniczej nacji osiągnęły takie wpływy, że dosiegają wszelkich krajów."



św. TOMASZ Z AKWINU - "Żydom nie powinno się pozwolić, aby zatrzymali to, co uzyskują z lichwy; najlepiej byłoby, aby skłonić ich do pracy tak, że mogliby zarabiać na życie zamiast nie robić nic oprócz pielęgnowania swego skąpstwa."



JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: "Naród żydowski nigdy nie był wiele wart... Mało posiada cech szlachetnych, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów."



S.STASZIC: "Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza dla Polski, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swoich ojców... tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę."



N.BONAPARTE: "Nie możemy skończyć pod rządami najlichszego z narodów. Żydzi to główni rabusie doby współczesnej, to sępy ludzkości."



https://dorzeczy.pl/kraj/98449/apelujemy-o-zaprzestanie-dewastacji-polskiego-zycia-publicznego-publicysci-i-naukowcy-ws-prof-spiewaka.html