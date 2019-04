POważna POlityka!!! Kondrat śpiewa dla Muchy

Kaczyński Jarosław...i co ten człowiek może wiedzieć o prawdziwym życiu? On całe życie nic nie robi. Za młodu siedział u matki pod spódnicą lub w szafie, głaskając kota po jajkach albo spał do południa jak 13 grudnia! Teraz o Bożym świecie nic nie wie, bo ma panią basię komunistkę,sługusów i ochronę, co wszystko za niego robią! Ten człowiek nawet grobu nie posprząta. Ochroniarze noszą za niego torby ze zniczami, groby sprzątają, zakupy noszą. Tyłek mu wożą. Do szpitala walizki niosą. Nawet jego kotu żwirek kupują! Pani basia buty zawiązuje i brudne gacie pierze! Nie ma żony, ani dzieci. Co ten człowiek wie o życiu???

