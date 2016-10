Potwierdzone: Małysz powrócił do skoków!

reklama

Wczoraj pisaliśmy o tym, że najprawdopodobniej Adam Małysz powróci do skoków narciarskich jako dyrektor PZN. Dziś informacja została oficjalnie potwierdzona przez niego samego. Małysz zostaje dyrektorem koordynatorem kadry narodowej w skokach oraz kombinacji norweskiej!

„Już mogę ogłosić to oficjalnie. Zostałem dyrektorem koordynatorem kadry narodowej w skokach i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Ponieważ obecnie nie jestem w stanie kontynuować kariery w rajdach terenowych na poziomie, na jakim chciałbym to robić, zdecydowałem się wrócić do skoków narciarskich. Działacze PZN od dawna namawiali mnie na taki ruch, a okoliczności skłoniły mnie do zaakceptowania ich propozycji. Będę pracował z ludźmi, w towarzystwie których dobrze się czuję i zajmę się rzeczami, które są mi bardzo bliskie. Jeśli chodzi o starty w rajdach, to wierzę, że nie jest to koniec Małysza – kierowcy, a tylko przerwa. Wkręciłem się w ten sport i chciałbym w przyszłości powalczyć jeszcze o sukcesy w tej dyscyplinie.” – napisał Adam Małysz na swoim Facebooku.

Miejmy nadzieję, że doświadczenie Małysza sprawi, że doczekamy się znów wielkich emocji podczas transmisji tego wyjątkowo emocjonującego sportu!

8.10.2016, 13:35