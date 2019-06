Potrzebujesz uzdrowienia? Alan Ames: Tu jest źródło

– Niektórzy z Was przyszli tu, by szukać uzdrowienia. Zrozumcie, że uzdrowienie ma swoje źródło i bierze początek we Mszy Świętej – mówił autor bestsellera “Oczami Jezusa” Calver Alan Ames.

Carver Alan Ames ma 66 lat, od 24 lat jest nawrócony. Był gangsterem motocyklowym. Jak twierdzi, popełnił wszystkie grzechy, które są na liście do popełnienia, bez żadnych skrupułów. Teraz ma wizje, rozmawia z Jezusem, Matką Bożą, z aniołami i świętymi.

- Po Eucharystii drugim najpotężniejszym sakramentem uzdrowienia jest spowiedź. A moje słowa i modlitwy do Boga, bo to On wyzwala i uzdrawia, tylko uzupełniają te sakramenty. Dlatego zawsze tak naciskam, by one poprzedzały nasze spotkania. Jedynym lekarzem jest Bóg. To On Was uzdrawia! – stwierdził Alan Ames.

– Jezus jest w Tobie zakochany. Dla Niego jesteś zawsze piękny. I On chce byśmy wiedli dobre, szczęśliwe życie. Jest jednak jeden warunek, by tak się stało: trzeba postawić Jezusa w centrum swojego życia, na pierwszym miejscu. A jeśli przyjmiemy Bożą miłość i także zakochamy się w Bogu, gwarantuję wam, że wasza miłość do innych ludzi także będzie rosnąć. I będziecie potrafili podejmować najlepsze, choć czasem najtrudniejsze decyzje życiowe – przekonywał.

- Nasz świat przypomina dom wariatów. Zgadzamy się na szalone rzeczy, których nie chcemy, które są dla nas złe, ponieważ inni się na nie godzą. Zgadzamy się na ułudę świata. Jest w nas nieustanne rozdarcie, walka dobrego ze złym. Dlatego właśnie, a nie ponieważ Bóg chce odebrać nam wolność, musimy być wobec Boga jednoznaczni. Jeśli żyjesz w rozdarciu między tym, do czego ciągnie Cię świat, a tym, co proponuje ci Bóg, zabierasz do swojego życia zło – mówił Alan Ames.

Charyzmatyk zachęcał także do odmawiania Różańca oraz dawania różańców tym, którzy się na nich nie modlą.

bz/Idziemy.pl