,,Potężny skandal''. Karczewski o sprawie Niesiołowskiego

„Z dużym dystansem będę obserwował tę sprawę. Jeżeli okaże się prawdą, to jest to potężny skandal” - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentując głośną sprawę afery, w którą zamieszany ma być poseł Stefan Niesiołowski.

„Nie wycofamy się [z ustawy o NBP]. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji. Pojawiają się wątpliwości co do szczegółów, natomiast do samej zasady i do intencji, jaka legła u podstaw napisania tej ustawy, absolutnie nie mamy wątpliwości. Dziś tę ustawę – albo z jakimiś poprawkami, albo bez poprawek – przyjmiemy”.