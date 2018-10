POTĘŻNA modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Zaczął się Tydzień Misyjny... Misja - to powołanie wszystkich chrześcijan, także nas, żyjących w Polsce. Bo przecież nie chodzi tylko o to, by nawracać i ewangelizować dalekie ludy, które nie znają jeszcze Chrystusa. Chodzi także o to, by nawracać grzeszników, niewierzących, apostatów... Pole do tak rozumianej misji jest wszędzie. Polecamy dziś odmawianie modlitwy św. ojca Pio o nawrócenie grzeszników. Odmawiajmy ją z wielką, głęboką wiarą, a za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa może dokonać się nawrócenie zatwardziałych serc i powrót na łono Kościoła - często po latach formalnej lub nieformalnej apostazji...