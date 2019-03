Postaw sobie czaszkę na biurku...

„Memento mori”, jest terminem, który w pierwszej kolejności kojarzy się ze średniowieczem. Natomiast już w Starym Testamencie znajdujemy słowa: „We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz” (Syr 7, 36) – czytamy w księdze Mądrości Syracha. Podobnie Chrystus, który zaprasza nas, abyśmy zaparli się samych siebie, nieśli swój krzyż i naśladowali Go, ponieważ kto chce zachować swoje życie ten je utraci. (Por. Łk 9, 23).

Jak podkreśla siostra Theresa, starożytna praktyka pamięci o nieuniknionej śmierci może wnieść radość, skupienie i owocność do życia każdego. Dla chrześcijan jest to praktyka, która przekracza rzeczywistość życia ziemskiego i śmierci ciała. W mocy Jezusa Chrystusa sięga za horyzont tego życia, aż do wiecznej szczęśliwości w niebie.