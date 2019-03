Post znaczy RYBA, ale... tylko nie taka!!!

Ryby postrzegane są, jako jedne z najbardziej zdrowych produktów spożywczych, jednak intensywna hodowla w znacznym stopniu zmniejsza ich walory odżywcze. Badania naukowe potwierdziły, że intensywna i niemal klatkowa hodowla ryb wpływa na pogorszenie ich kondycji fizycznej, co wymusza stosowanie bardzo dużej ilości antybiotyków oraz innych leków. W efekcie wszystkie te substancje kumulują się w mięsie ryby i później trafiają do naszego organizmu siejąc w nim ogromne spustoszenie. Dwa przykłady - łosoś hodowlany i panga.

Łososie norweskie są hodowane na fermach, ryby tuczy się w klatkach zanurzonych w wodach fiordów. Karmione są najtańszą paszą, któa zawiera m.in. odpady zwierzęce – wieprzowinę, kurczaki, ryby do tego wzbogaconą antybiotykami, barwnikami typu np. Salmo Fan, aby uzyskać pomarańczowy kolor mięsa.

Miejsca hodowlane nigdy nie są czyszczone, na dnie zalega olbrzymia ilość odchodów i martwych, zmutowanych ryb, do tego jest olbrzymie zagęszczenie. Farma to wylęgarnia chorób i pasożytów.

Szacuje się że ponad 600.000 ryb hoduje się w „zupie” pełnej śluzu, ekskrementów, chemii i patogenów źródło 1 źródło 2 , które trafiają do oceanów i supermarketów. Ryby rodzą się zmutowane, zniekształcone, z widocznymi nowotworami, otwartymi pyszczkami – ale to nie problem dla producentów – obcina się łebki lub wycina miejsca chorobowo zmienione i ryba trafia do sprzedaży.