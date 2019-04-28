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POSŁUCHAJ: Śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego - jedyna w swoim rodzaju! 28.04.2019, 8:15
Koronka
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Miłosierdzie Boże
Pan Jezus
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Bóg
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POSŁUCHAJ: Śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego - jedyna w swoim rodzaju!

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  • Jozin z Bazin 28.4.19 8:29

    Drodzy bracia w Chrystusie Panu, katolicy, wyjaśnijcie mi jedno:

    Bóg jest nieomylny, tak?
    Wszystko stworzył, tak?
    Wszystko jest częścią jego boskiego planu, tak?
    Jego plan jest doskonały, jak i on sam, tak?

    W takim razie modlitwa w jakiejś intencji, to próba przekonania boga, że się myli, wy wiecie lepiej, i dlatego musi zmienić swój plan?

    Dlaczego więc modlitwa w intencji nie ma sensu, więc po co na nią tracić czas? Nie lepiej zrobić coś pożytecznego, pomóc mamie, czy babci, pozamiatać podwórko, albo wyjść z psem na spacer? Módlcie się dobrymi uczynkami, a nie paciorkami.

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