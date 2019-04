POSŁUCHAJ: Śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego - jedyna w swoim rodzaju!

Jozin z Bazin 28.4.19 8:29

Drodzy bracia w Chrystusie Panu, katolicy, wyjaśnijcie mi jedno:



Bóg jest nieomylny, tak?

Wszystko stworzył, tak?

Wszystko jest częścią jego boskiego planu, tak?

Jego plan jest doskonały, jak i on sam, tak?



W takim razie modlitwa w jakiejś intencji, to próba przekonania boga, że się myli, wy wiecie lepiej, i dlatego musi zmienić swój plan?



Dlaczego więc modlitwa w intencji nie ma sensu, więc po co na nią tracić czas? Nie lepiej zrobić coś pożytecznego, pomóc mamie, czy babci, pozamiatać podwórko, albo wyjść z psem na spacer? Módlcie się dobrymi uczynkami, a nie paciorkami.