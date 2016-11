Posłuchaj kołysanki, jaką ojciec śpiewa umierającemu dziecku!

reklama

reklama Ojciec opublikował w sieci film, na którym śpiewa kołysankę swojemu umierającemu dziecku. Wcześniej, w wyniku porodu, odeszła już jego żona i matka dziecka. Chłopiec zmarł na rękach taty. Ojciec opublikował w sieci film, na którym śpiewa kołysankę swojemu umierającemu dziecku. Wcześniej, w wyniku porodu, odeszła już jego żona i matka dziecka. Chłopiec zmarł na rękach taty.

Chris Picco stracił żonę 30 sierpnia. Poród okazał się dla kobiety śmiertelny. Niestety, także dziecku, które przyszło na świat, nie było dane żyć długo…

Chłopiec urodził się w 24 tygodniu ciąży. Zmarł, jak podają media, w kilka godzin po publikacji piosenki, którą zaśpiewał mu ojciec. Był z nim do ostatnich chwil jego życia.

„Drodzy przyjaciele, rodzino… piszę to z niebywale ciężkim sercem. Mój mały wojownik, Lennon James Picco, zasnął w ramionach swojego taty ostatniej nocy” – napisał mężczyzna na jednym z portali społecznościowych. „Był otoczony przez rodzinę, przyjaciół, najlepszych lekarzy, pielęgniarki i personel szpitala na świecie” – dodał.

„Kochać go, zanim został uformowany – to było dla mnie prawdziwe błogosławieństwo i wielki szacunek. Kochać go, gdy nosiła go jego mama, spotkać go twarzą w kochaną twarz, trzymać jego wspaniałe, małe ciało, gdy mówiliśmy ‘do widzenia” – napisał tata zmarłego chłopca i wdowiec.

Mały Lennon nie wykazywał aktywności mózgu, nie ruszał się. Podczas ciąży matka chłopca zauważyła, że ruszał się w jej łonie, gdy grała muzyka. Dlatego jego tata przyniósł do szpitala gitarę i grał dla niego po kilka godzin w czasie ostatnich dni jego życia. Chłopiec zmarł na jego ramionach wkrótce po nagraniu filmu, który mogą Państwo obejrzeć poniżej.

Fronda.pl/LifeSiteNews

4.11.2016, 16:30