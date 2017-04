Posłuchaj jak Kaczmarski pięknie i mocno o śpiewał o Katyniu!

reklama

Jacek Kaczmarski wielokrotnie podejmował tematy z naszej historii w swojej twórczości. Zmierzył się także ze zbrodnią katyńską. Poniżej fragment tekstu utworu pt. "Katyń":

"Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy,

Po miskach czerepów - robaków gonitwy,

Zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi -

Ale nie ma broni. To nie pole bitwy.

Może wszyscy byli na to samo chorzy?

Te same nad karkiem okrągłe urazy

Przez które do ziemi dar odpłynął boży -

Ale nie ma znaków, że to grób zarazy.

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały,

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.

Niebo zna język, w którym komendy padały,

Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi".

krp/Fronda.pl

10.04.2017, 15:44