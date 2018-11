Posłowie upominają TK ws. aborcji, abp Gądecki ich popiera

79 posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości, wysłało do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej list, w którym domagają się wyznaczenia terminu rozprawy ws. zgodności z polską konstytucją prawa dopuszczającego zabijanie chorych dzieci (tzw. aborcja eugeniczna). O liście napisał tygodnik ,,Niedziela'', publikując też jgo treść.

Posłowie napisali, że ,,z olbrzymim niepokojem'' odbierają przeciągające się w Trybunal prace i nawołują do ,,niezwłocznego rozpoznania złożonego wniosku''. Wniosektaki podpisany został w czerwcu 2017 roku przez 107 posłów i wpłynął w październiku minionego roku do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak napisali posłowie, projekt orzeczenia TK jst już gotowy, ale... nie ma wciąż wyznaczonego terminu rozprawy, co nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego. Jedynym uzasadnieniem może być polityczna niechęć kieorownictwa PiS do podejmowania w Polsce tematu aborcji, bo to mogłoby sprowokować protesty uliczne. Problem w tym, że Trybunał Konstytucyjny nie może kierować się takimi przesłankami.