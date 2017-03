Posłowie PO zostaną ukarani za 'Ciamajdan'

reklama

Posłowie Platformy Obywatelskiej zostaną ukarani za brak udziału w głosowaniach na pierwszym posiedzeniu Sejmu, jakie miało miejsce po grudniowych protestach.

Marszałek Sejmu podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzenia tym posłom, którzy nie brali udziału w głosowaniu na styczniowym posiedzeniu. Chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej.

O nałożeniu kar poinformował wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Jak tłumaczył Brudziński wprowadzenie kary związane jest z nieusprawiedliwioną nieobecnością, lub nie wzięciem udziału w wymaganej liczbie głosowań, jakie miały miejsce 11 i 12 stycznia.

Według informacji radia RMF FM każdy poseł ma stracić 1000 zł.

Co naturalne, wprowadzenie kary nie przypadło do gustu posłom PO. Sławomir Neumann w rozmowie z RMF FM stwierdził, że to próba szykanowania posłów.

Jak mówił:

"To próba szykanowania posłów, którzy byli na sali plenarnej i są na to dowody w postaci nagrania z monitoringu. Jeśli marszałek chce komuś obcinać wynagrodzenie za nieobecność w pracy, to niech sobie sam obetnie. Rozumiem, że dostał polecenie od prezesa Kaczyńskiego, żeby mścić się na tych, którzy brali udział w proteście. Jeżeli te złośliwości będą brały górę, to zobaczymy, co z tym dalej zrobić".

8.03.2017, 12:30