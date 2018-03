Posłowie PiS ukrócą kombinacje Gersdorf w sprawie pierwszego posiedzenia KRS? Jest projekt

Na nic działania byłej szefowej KRS Małgorzaty Gersdorf w sprawie odwlekania pirwszego posiedzenia Rady po wyborze nowych sędziów? Do Sejmu wpłynął projekt zmian autorstwa posłó PiS, który może pomóc ukrócić kombinacje.

Swoją rezygnację Gersdorf złożyła w ubiegły wtorek. Wedle brzmienia ustawy o KRS to Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powinien zwołać pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. Małgorzata Gersdorf ciągle zwlekała z ogłoszeniem terminu pierwszego posiedzenia.

O „niezwłoczne” zwołanie posiedzenia KRS zwracał się również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wygląda jednak na to, że sprawa rozwiązana zostanie dzięki posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy zgłosili w Sejmie projekt, wedle którego to prezes Trybunału Konstytucyjnego miałby zwołać pierwsze posiedzenie KRS. Projekt dziś wpłynął do Sejmu, ma już numer druku sejmowego.

dam/PAP,Fronda.pl