Posłowie, ochrońcie życie dzieci! Andrzej Dubiel dla Frondy

reklama

fot. wikipedia reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Dzisiaj pod Sejmem Prawica Rzeczypospolitej organizuje pikietę „TAK dla życia”. Skąd pomysł na takie wydarzenie?

Andrzej Dubiel: W czwartek w Sejmie będzie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie życia. Projektu pod którym my, jako Prawica Rzeczypospolitej zbieraliśmy także podpisy. Jutro zbierając się pod parlamentem zamierzamy w ten sposób wyrazić nasze poparcie dla życia. Każde życie jest bezcenne, każdy z nas ma prawo do życia. To nie jest kwestia światopoglądu, to jest podstawowe prawo każdego człowieka. Tak więc jutro zapraszamy na godz. 17. Spotykamy się pod Sejmem RP.

Kontrowersje w projekcie obywatelskim na temat życia, nawet wśród środowisk pro-life wywołuje zapis o karalności kobiet. Co Pan sądzi o tym zapisie? Czy powinno tutaj dojść do jakichś ustępstw?

Jest to niefortunny zapis, bardzo atrakcyjny dla mediów, ale nie jest on istotą tego projektu. Najważniejszą kwestią jest ochrona życia od poczęcia. Mam nadzieję, iż posłowie skierują projekt tej ustawy do prac w komisjach i tam przyjmie ona kształt gwarantujący ochronę życia, ale także odpowiednie wsparcie dla kobiet i ich rodzin.

Krótko po debacie na temat aborcji Sejm będzie rozpatrywał projekt o in vitro, zainicjowany przez posła Prawicy Rzeczypospolitej Jana Klawitera. Jakie cele chciałaby Prawica osiągnąć przez przyjęcie tego projektu?

Przygotowany przez Prawicę Rzeczypospolitej projekt ustawy o obronie zdrowia i życia nienarodzonych dzieci poczętych metodą in vitro uzupełnia luki powstałe po wejściu w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności. Tworzymy system spójny z obecnym ustawodawstwem, podkreślając konieczność respektowania godności człowieka od poczęcia. Odwołujemy się np. do art 2 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, który jasno definiuje, iż „…dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Warto to przypominać.

Czy myśli Pan, że projekt Prawicy zdobędzie szerokie poparcie w parlamencie?

Już zdobył szerokie poparcie. Bez tego nie było by jutro „pierwszego czytania” tego projektu. Prawica Rzeczypospolitej pokazuje, iż mając tylko jednego posła można przygotowywać projekty ustaw, budować poparcie dla własnych, niezależnych projektów. Z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

22.09.2016, 7:30