Posłanka Schmidt zgłasza Owsiaka do Nagrody Nobla, a internet odpowiada

Fot. Adrian Grycuk via Wikipedia, CC 3.0

Joanna Schmidt, posłanka Nowoczesnej, która wraz z Ryszardem Petru bawiła na przełomie roku w Portugalii, postanowiła zająć się rekomendowaniem kandydatów na laureatów Nagrody Nobla. Nominowała Jerzego Owsiaka.

O swoim pomyśle nominowania szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Schmidt poinformowała na swoim Twitterze:

Będę zgłaszać Jerzego Owsiaka do Pokojowej Nagrody Nobla. #WOŚP to nasze wspólne dobro, nie tylko narodowe. — Joanna Schmidt (@Schmidt_PL) 17 stycznia 2017

Internauci nie są gorsi i za jej przykładem postanowili wytypować swoich kandydatów:

#ZgłaszamDoNobla w dziedzinie fizyki : Posła Adama Szłapkę za odkrycie alternatywnego źródła światła na sali sejmowej. pic.twitter.com/9qxJWhGHpE

#ZgłaszamDoNobla w dziedzinie medycyny za odkrycie sposobu na szybkie przywrócenie funkcji życiowych. pic.twitter.com/EjlAQj0iaQ

— Marcin Rol (@RolMarcin) 17 stycznia 2017

#ZgłaszamDoNobla

Adama Michnika za rzetelność dziennikarską i podawanie zawsze prawdziwych informacji pic.twitter.com/TdNssnDEhI

— Cysarzowa 🎎 (@PoProstuIwona) 17 stycznia 2017

#ZgłaszamDoNobla Platformę Obywatelską za zastosowanie nowatorskiej metody walki o #wolnemedia. pic.twitter.com/e4llb1z95W

— Rafał Ostrowski (@konserwa100) 17 stycznia 2017

NASZ KOMENTARZ: Najwidoczniej posłance Schmidt w ogóle nie przeszkadza fakt, że zgłaszać kandydatów do tej nagrody nie można ot tak - istnieje regulamin, który zezwala na to m.in. laureatom Nagrody Nobla, członkom komitetu noblowskiego, czy organizacjom badawczym. A może my o czymś po prostu nie wiemy i posłanka Schmidt została kiedyś nagrodzona?

17.01.2017, 16:25