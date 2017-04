Posłanka PO: Petru to największy szkodnik!

reklama

Kinga Gajewska, posłanka PO, w swoim wpisie na twitterze oceniła, że największym szkodnikiem w .Nowoczesnej jest… Ryszard Petru.

Niektórzy komentują, że .Nowoczesna zaczyna się sypać. Ryszard Petru zawiesił w prawach członków troje posłów, co Gajewska z PO skomentowała:

„Ryszard zawiesił swoich merytorycznych posłów za działanie na szkodę partii.Kiedy @Nowoczesna zrozumie,że to on jest największym szkodnikiem”

Wygląda na to, że opozycja totalna zaczyna atakować siebie nawzajem – oby zabrakło jej sił do wielu absurdalnych działań, które prowadziła do tej pory.





11.04.2017, 16:10