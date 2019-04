Posłanka PiS: Rekonstrukcja rządu jeszcze przed wyborami!

W czasie niedawno przeprowadzonego wywiadu dla RMF FM Elżbieta Kruk, poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła: „Jest decyzja, że będzie rekonstrukcja przed wyborami. Są rozmowy, są konsultacje. To jest proces niełatwy, bo to trzeba jakieś konsultacje przeprowadzić, zaprojektować, żeby to było płynne i żeby nie zakłócało pracy rządu. To musi być odpowiedzialne. I raczej robione w zaciszu gabinetów, nie w mediach”.