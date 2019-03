Poseł Tadeusz Cymański domaga się korekty programu 500+

Poseł Solidarnej Polski, a zarazem wiceszef klubu parlamentarnego PiS, Tadeusz Cymański, skrytykował obecne regulacje świadczenia 500+. Jego zdaniem pieniądze nie powinny trafiać do najbogatszych Polaków.

,,Przecież 3,5 – 4 tys. zł na głowę w rodzinie to są duże pieniądze. Osoby o wysokich dochodach nie muszą mieć 500 plus. Dla tych ludzi taki dodatek nie ma większego znaczenia. Mam nadzieję, że prędzej czy później będzie to wdrożone'' - powiedział dosłownie Cymański w rozmowie z ,,Super Expressem''.