Poseł Sobecka interweniuje ws. homopropagandy Rafała Trzaskowskiego

Wśród nich znajdują się postulaty bezpośredniej ingerencji ideologicznej w obszar edukacji i wychowania. Warszawskim szkołom zaleca się wprowadzenie tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”. Są to hasła niemal zawsze wykorzystywane przez polityczny ruch homoseksualny do indoktrynowania i seksualizacji dzieci i młodzieży, oferowania na zajęciach lekcyjnych treści antywychowawczych, m.in. poprzez przedstawianie normy i wynaturzenia jako równych sobie i oswajanie z perwersyjnymi praktykami seksualnymi. Karta LGBT zaleca także „otwartość na inicjatywy trzeciego sektora”, co stanowi otwarte zaproszenie organizacji zajmujących się seksualizacją dzieci do wchodzenia do szkół.