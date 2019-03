Poseł PiS odpowiada Trzaskowskiemu: Ręce precz od moich dzieci!!!

Parlamentarzysta odniósł się tym samym do podpisania przez Trzaskowskiego karty LGBT+, poprzez którą samorząd może między innymi nakazać przeprowadzenie edukacji seksualnej, która oparta jest o tzw. standardy WHO. Wśród wytycznych znajduje się między innymi nauka masturbacji dzieci w wieku od czterech do sześciu lat czy też oswajanie ich ze związkami osób tej samej płci.