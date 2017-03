Stanislaw Pięta dla Frondy: Szef MSZ ma rację - zlekceważono procedury demokratyczne by wybrać Tuska

reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Zdaniem szefa MSZ wybór D. Tuska na przewodniczącego Ray Europejskiej może być nieważny, na dowód czego pan minister powołał się na ekspertyzę w tej sprawie, którą przedstawi pani Premier Szydło. Jaka jest Pana opinia na temat wypowiedzi Ministra Waszczykowskiego dotyczącej nieprawidłowo przeprowadzonego wyboru D. Tuska na szefa RE?

Stanisław Pięta, poseł PiS: Mnie się wydaje, że minister Waszczykowski ma rację, zwracając uwagę na niezachowanie procedury wyboru. To głosowanie przebiegało wedle schematu, który nie byłby zaakceptowany nawet na walnym zebraniu stowarzyszenia, zwykłego, nie rejestrowego. Otóż jeżeli nie pada pytanie ,,kto jest za kandydaturą'', nie pada pytanie ,,kto jest przeciw kandydaturze'', ani nie pada pytanie ,,kto wstrzymał się'' przy takim głosowaniu, to mamy do czynienia z jakąś parodią wyboru. Zwłaszcza, że wcześniej obowiązywała zasada konsensusu. Więc tu naprawdę ludzie , którzy uważają się za obrońców standardów, zasad demokratycznych, ordynarnie te zasady demokratyczne i proste procedury demokratyczne zlekceważyli.

Przy tej formule ,,wyboru'' - możemy mówić tylko o wyborze w cudzysłowiu - w mojej ocenie mieliśmy do czynienia z dyktatem i opróbą upokorzenia Polski, zlekceważenia kandydata popieranego przez Polskę. Wybrano osobę, która - w zasadzie do końca nie wiadomo, przez kogo była zaproponowana, kto poparł kandydaturę pana Tuska, kto w ogóle zgłosił tę kandydaturę, bo przecież każdy kto ma jakies doświadczenie w działalności społecznej, publicznej, jest członkiem jakiegokolwiek stowarzyszenia, musi przyznać rację takiej właśnie optyce. Donald Tusk został wyłowniony w sposób nie mający nic wspólnego z prostymi procedurami demokratycznymi.

Dziękuję za komentarz.

