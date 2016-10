Poseł Łukasz Rzepecki dla Frondy: Czas ukrócić szkalowanie św. Jana Pawła II

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Cztery osoby, zorganizowały akcję, która ma odbyć się 2 kwietnia 2017 roku w godzinach 21:37 - 0:00 pt. "mistrzostwa Polski w szkalowaniu papieża Jana Pawła II". Czy to nie skandal?

Łukasz Rzepecki (PiS, najmłodszy parlamentarzysta): Przede wszystkim dziękuję bardzo za przekazanie do wiadomości opinii publicznej informacji o próbie (zamiarze) zorganizowania kolejnej już niestety akcji szkalującej osobę jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej historii - św. Jana Pawła II. To dzięki Państwa interwencji tj. dzięki interwencji portalu Fronda.pl informację podjęły inne media, a Pan Ryszard Nowak Przewodniczący Komitetu Obrony Przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do Prokuratora Generalnego.

Czy Prawo i Sprawiedliwość, z racji iż obiecuje troskę o wartości nie powinno zwracać uwagę i interweniować w takie akcje?

Ta w mojej opinii niezwykle skandaliczna sprawa musi zostać wyjaśniona, a osoby winne powinny ponieść karę szczególnie, że na pewno nie jest to jak już mogłem przeczytać nieodpowiedzialny tłumaczony rzekomą tzw. niedojrzałością emocjonalną „wybryk” młodego człowieka lecz element prowadzonej już ponad 8 lat intensywnej akcji niszczenia między innymi fundamentu polskości jakim jest chrześcijaństwo. Pragnę również zauważyć że administratorzy facebooka pomimo posiadania informacji usunęli „post” dopiero po 3 dniach, a w tym czasie co również mnie szokuje ponad 4 tysiące osób zgłosiło chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Powierzone mi zaufanie ze strony wyborców traktuję bardzo poważnie i staram się w jak najlepszy sposób reprezentować mieszkańców naszego kraju w mojej codziennej pracy parlamentarnej dlatego zgadzam się, że w przyszłości zarówno ja, jak i inni posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość powinni zwracać szczególną uwagę i niezwłocznie interweniować w tego typu raz jeszcze podkreślam bulwersujących sprawach.

Kim dla nas jest Jan Paweł II? Jak jego dorobek i postawa wpływają dziś min. na posłów, na Pana Posła?

Nie jest możliwe odpowiedzieć w kilku zdaniach z uwagi na fakt, że Św. Jan Paweł II jest dla mnie najznamienitszą postacią naszego Narodu. Jestem wdzięczny, że w pierwszych 13 latach mojego życia mogłem być świadkiem działalności naszego Papieża, ale również uczestniczyć w papieskich naukach i dialogu. Obecnie będąc dorosłą osobą, mając na uwadze nauki św. Jana Pawła II, jak i również swoje sumienie byłem w grupie 32 posłów partii Prawo i Sprawiedliwość, którzy podobnie jak ja głosowali za prawem do życia. Myślę, że dzisiaj większości z nas brakuje charyzmy, poczucia humoru, wsparcia i autorytetu św. Jana Pawła II.

Na pewno rozmawia Pan z rówieśnikami, którzy kochają Polskę całym sercem. Co ich łączy?

W rozmowach z rówieśnikami chyba największym obecnie problemem i zarówno zagrożeniem są nadal nierozwiązane sprawy związane z zatrudnieniem, niskimi płacami i stabilizacją. Brak stabilizacji zawodowej to często brak decyzji o założeniu rodziny, brak poczucia bezpieczeństwa w konsekwencji mieszkanie z rodzicami często do 30-35 roku życia, alkoholizm, narkomania. Program Rodzina 500 plus jest tutaj jednym z głównych elementów przeciwdziałania tego typu negatywnym zjawiskom, kolejnym będzie program Mieszkanie plus. Konieczne co również podkreślają moi rówieśnicy jest odbudowanie zniszczonego szczególnie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku polskiego przemysłu jednej z głównych gałęzi gospodarki. Naszą przedsiębiorczość i kreatywność należy wykorzystać w pierwszej kolejności dla rozwoju polskiej gospodarki, a nie jak ma to miejsce obecnie obcej.

Jak widzą przyszłość Polski? Jak chcą walczyć o jej dobro? Gdzie głównie widać dla Polski zagrożenia? Czy warto mimo wszystko służyć ojczyźnie?

Dobro polskiej rodziny jest dla mnie absolutnie priorytetem numer 1 dlatego należy wyeliminować również wiele patologii o których już wspominałem podczas moich wystąpień w Sejmie RP oraz w interpelacjach poselskich powstałych i tolerowanych w miejscach pracy szczególnie w handlu wielkopowierzchniowym i w „zachodnich” nastawionych wyłącznie na zysk korporacjach, gdzie np. konieczność realizacji niewykonalnych tzw. planów sprzedażowych, niepłatne nadgodziny, terror psychiczny ze strony przełożonych, krótkie piętnastominutowe, nie pozwalające zregenerować sił przerwy w pracy, sprzyjają powstawaniu chorób psychicznych i niszczą więzy rodzinne. Służba dla ojczyzny nierozerwalnie związana jest z patriotyzmem, który będąc kolejnym fundamentem polskości był niszczony podczas wspomnianego już przeze mnie powyżej ponad 8 letniego okresu. Ważnym elementem krzewienia patriotyzmu jest m.in. polska szkoła oraz udział w obchodach świąt narodowych. Szczególnie cieszy mnie widok tłumów ludzi podczas obchodów święta odzyskania niepodległości czy rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Jest Pan najmłodszym posłem zasiadającym w Parlamencie. Nie da się nie zauważyć, że lewica bardzo ludzi atakować i niszczyć młodych, ambitnych ludzi angażujących się w politykę. Nie boi się Pan, że będzie Pan następny?

Dziękuję za przesłane pytania, ich ilość, a także poruszane problemy świadczą o tym, jak wiele pracy trzeba jeszcze podjąć. Część odpowiedzi byłaby na tyle obszerna, że mogłaby być z powodzeniem elementem szerszej dyskusji, której jestem zwolennikiem szczególnie jeżeli chodzi o ewentualny atak na moją osobę, którego nie obawiam się m.in. z uwagi na mój system wartości.

Dziękuję za uwagę.

