Poseł Kukiz'15 o wniosku o wotum nieufności: Ta hucpa będzie kosztować podatników milion złotych

Poseł Kukiz'15, Piotr Apel skomentował w PolskimRadiu24 wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Zanim wniosek trafi do Sejmu, zostanie przedstawiony pozostałym klubom opozycyjnym, w tym Kukiz'15.

"Trudno, żeby tutaj była dyscyplina. Na razie jakoś udaje nam się co do większości działań - w zasadzie wszystkich - dyscypliny nie wprowadzać."- stwierdził Apel w odpowiedzi na pytanie, czy w ugrupowaniu, do którego należy, będzie dyscyplina przy głosowaniu nad tym wnioskiem. Poseł Kukiz'15 podkreślił, że sam poważnie waha się, czy wziąć udział w głosowaniu. W jego ocenie rozstrzygnięcie jest oczywiste, a "cała ta hucpa, cały ten dzień sejmowy będzie kosztować - nas podatników- milion złotych". Mniej więcej na taką kwotę Kancelaria Sejmu szacuje bowiem koszt jednego dnia pracy Sejmu.

W ocenie posła spór jest więc całkowicie jałowy.

JJ/PAP, Niezależna.pl, Fronda.pl







20.03.2017, 12:25