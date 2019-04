Poseł Arkadiusz Mularczyk: Niemcy spowodowali cywilizacyjną zapaść Polski

Niemcy powinni zapłacić za wszystkie zbrodnie, które popełnili na Polakach i polskim majątku w czasie II wojny światowej. Za wszystkie - a to oznacza także doprowadzenie do zapaści polskiej gospodarki, co spowodowało wielką cywilizacyjną zapaść. Jak mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, do dzisiaj Polska musi zmagać się ze skutkami zniszczeń dokonanych przez Niemców. To przesądza o tym, jaką mamy służbę zdrowia, naukę czy edukację...