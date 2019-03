Poseł Anna Sobecka: wprowadźmy zakaz nauczania ideologii gender

Toruńska posłanka PiS Anna Sobecka w wywiadzie dla Radia Maryja, stwierdziła, że można zatrzymać ideologię gender, zakazując jej nauczania. A to cytat jej wypowiedzi na ów temat: Wkrótce młodzież może być tak edukowana, by zawierała małżeństwa homoseksualne. Wierzę jednak, że można to jeszcze zatrzymać, wprowadzając prawny zakaz nauczania ideologii gender. W pierwszym rzędzie miałby dużo do powiedzenia Trybunał Konstytucyjny. Powinien on orzec, że to jest niezgodne z konstytucją. To by bardzo ułatwiło dalszy proces legislacyjny w tym zakresie.”