Porywają chrześcijanki i zmuszają je do przejścia na islam

Chrześcijanie Pakistanu apelują do nowych władz tego islamskiego kraju, by wzięły w obronę przedstawicieli mniejszości religijnych. Chodzi szczególnie o młode dziewczęta – chrześcijanki i wyznawczynie hinduizmu, które są porywane i przez przymusowe małżeństwo zmuszane do konwersji na islam. Ten haniebny proceder dotyka rocznie ok. tysiąca dziewcząt.