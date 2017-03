Porwanie 12-latki. Zatrzymano 3 osoby

reklama

Fot. Edward Kimmel via Flickr, CC BY-SA 2.0 reklama

Dwóch mężczyzn i kobieta zostali zatrzymani w sprawie porwania 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Informację tę podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Małgorzata Wojciechowicz.

Prokurator Wojciechowicz zaprzeczyła, że to było tak zwane "porwanie rodzicielskie". Nie potwierdziła także, by uprowadzenie miało motyw seksualny. Więcej szczegółów na temat motywów działania sprawców prokuratura będzie mogła podać po weryfikacji materiału dowodowego i potwierdzeniu ustaleń, poczynionych we wstępnej fazie śledztwa. Musi także przesłuchać zatrzymanych.

Jutro dwaj mężczyźni i kobieta mają usłyszeć zarzuty uprowadzenia. Jednak prokurator Wojciechowicz podkreśla, że jest to dopiero wstępna kwalifikacja czynu.

12-latkę porwano wczoraj około 20-ej w Golczewie. Do dziewczynki podjechało daewoo tico. Jeden z jadących nim mężczyzn po krótkiej rozmowie wciągnął nastolatkę do środka. W nocnej akcji poszukiwawczej wzięło udział 350 policjantów i funkcjonariuszy innych służb, śmigłowiec oraz ponad 70 radiowozów. Założono 157 blokad dróg. Około północy zatrzymano pierwszego porywacza i odnaleziono dziewczynkę. Po kilku godzinach ujęto pozostałych podejrzanych. 12-latka trafiła do szpitala, jej stan jest dobry.

dam/IAR



4.03.2017, 16:00