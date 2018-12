Porwania, znęcanie psychiczne, zastraszanie i… „kret”. Magazyn Śledczy Anity Gargas

Czy nad esbekiem oddelegowanym do rozpracowywania warszawskiego podziemia niepodległościowego ktoś roztoczył parasol ochronny, by ten w wolnej Polsce pozostał bezkarny i mógł prowadzić działalność biznesową, nadal posługując się przybranym nazwiskiem legalizacyjnym MSW? Jak służby bezpieczeństwa PRL przenikały do struktur podziemnych Grup Oporu „Solidarni”, rozbijały je od środka i represjonowały ich członków? Dlaczego po upadku komunizmu poszkodowani opozycjoniści nadal nie mogą dojść sprawiedliwości, a ich oprawcy nie ponieśli kary i funkcjonują w społeczeństwie jak gdyby nic się nie stało?