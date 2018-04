Poruszające wideo Polskiej Fundacji Narodowej o powstaniu w gettcie - ZOBACZ KONIECZNIE

Poruszające wideo opublikowała w dniu 75. rocznicy powstania w gettcie warszawskim Polska Fundacja Narodowa.

Akcja „Getto”.

19 kwietnia 2018 r. obchodzimy 75. rocznicę Powstania w Getcie w Warszawie. Pamiętamy o kilkuset bohaterskich, żydowskich bojownikach walczących z uzbrojonym po zęby niemieckimi zbrodniarzami Stroopa. Pamiętamy także o 18-letnich żołnierzach Armii Krajowej, Józefie Wilku „Orlik” i Eugeniuszu Morawskim, „Młódek”, którzy polegli w akcji wysadzenia muru getta. 4 innych żołnierzy Armii Krajowej odniosło w czasie tej akcji rany. Przewaga Niemców była zbyt duża, by rozbić mur, lecz akcja „Getto” pokazała światu, że Polacy nie stali obojętnie wobec tragedii narodu żydowskiego. Armia Krajowa kilkakrotnie jeszcze rozbijała niemieckie posterunki wokół muru. Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie, co najmniej kilkuset Żydów stanęło do walki z niemieckim okupantem. Wśród nich byli m.in. bracia Zalman i Perec Hochmanowie, jedni z najmłodszych żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Pamiętamy!

