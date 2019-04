Poruszające świadectwo piłkarza. Lekarz doradzał żonie aborcję. Zobacz, co się stało

"Napisałem modlitwę. Swoją własną, od serca, w modlitewniku, tylko dla siebie. Odmawiałem ją codziennie. „Ty Panie możesz wszystko, dla Ciebie, Boże, nie ma rzeczy niemożliwych. Okaż nam Panie swoje Miłosierdzie i uczyń dla nas cud”- powiedział w wywiadzie dla portalu sportowefakty.wp.pl były napastnik reprezentacji Polski, a dziś menedżer, Marek Citko. Była to reakcja sportowca na sugestię lekarza, który doradzał żonie Citki aborcję.

"Okazało się, że syn ma wadę serca - HLHS, że ma tylko pół serca. Żona usłyszała to w trzecim czy czwartym miesiącu ciąży, mnie wtedy nie było w kraju. Lekarz przekonywał, że nie warto się tak męczyć, że jesteśmy młodzi, że może nie przeżyć, albo będzie rośliną. Jestem człowiekiem wierzącym, powiedziałem, że nie ma takiej możliwości"- podkreślił były piłkarz.

"Uznałem, że to jest sprawdzian, próba od Boga. A skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, to cuda się zdarzają. Prosiłem znajomych księży, siostry zakonne, żeby też się modlili. Mówiłem: wola nieba, nawet gdy się urodzi i będzie żyło dwa, trzy dni, to będę miał grób. Pan Bóg daje, pan Bóg zabiera. Mi wiara, słowa z Pisma Świętego i Maryja, która jest naszą najlepszą przewodniczką, pomogły. Byłem przygotowany wtedy na każdą opcję"-wyznał Marek Citko w wywiadzie dla portalu sportowefakty.wp.pl. Citko z żoną powitali wkrótce na świecie syna, Konrada. W czerwcu chłopak kończy szesnaście lat.