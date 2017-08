Poruszające przemówienie Macierewicza w rocznicę Powstania

„Ale przecież to ci żołnierze Powstania Warszawskiego swoją obecnością, walką, niezmożoną wytrwałością i determinacją nas przez te wszystkie dziesiątki lat awansowali do rangi narodu niepodległego” - mówił dziś szef MON Antoni Macierewicz w 73. rocznicę Powstania Warszawskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wręczył weteranom powstania wojskowe awanse. Podkreślał, że to dla niego zaszczyt.