Poruszająca modlitwa Krzysztofa Globisza. Posłuchaj koniecznie

Aktor Krzysztof Globisz, który zmaga się od kilku lat ze skutkami udaru, postanowił zaangażować się w projekt „Biblia Audio” i nagrać swoją interpretację Psalmu 61. Projekt pokazuje, że nawet pomimo problemów z mową, nie wyklucza nikogo.

„Mamy dla Was fragment Psalmu 61 czytany przez Krzysztofa Globisza. I jest to historia niezwykła pokazująca, że w naszej realizacji nie ma wykluczeń. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ograniczenia stwarzamy sobie tylko my sami, w naszych głowach. Spotkanie z Krzysztofem Globiszem przy tej realizacji to coś, czego nie potrafimy jednoznacznie nazwać. Fascynująca historia o sile woli, o walce, o wierze w swoje możliwości, o świadomości swoich ograniczeń, o miłości, o bólu, o nadziei i o cierpliwości. Pełnia fascynującego człowieczeństwa. Zobaczcie, posłuchajcie. Czekajcie na więcej”

- piszą autorzy projektu.

Posłuchaj modlitwy:

dam/YouTube.com

20.04.2017, 10:51