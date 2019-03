Portal fronda.pl na 9. miejscu wśród portali konserwatywnych

słowiczek poznański 7.3.19 18:04

Samokrytyka, śmiech z własnych zboczeń ...

Very commendable.

Stosuj zalecenia frojda zusowskiego, może dolecisz do 70-ki.

Mała dygresja-porada; wzbogać swoją znajomość polskowo jazyka. Książki są w tym nie do zastąpienia.

A co to są książki?

Check with the google transl.