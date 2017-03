Port Lotniczy i Centralny Dworzec Kolejowy - dla Polski na skalę COP

reklama

Czy razem z Centralnym Portem Lotniczym powstanie Centralny Dworzec Kolejowy? Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uważa, że tak właśnie powinno się stać.

Na ten temat wicepremier mówił dziś na konferencji „Nowoczesna infrastruktur szansą na rozwój północnego Mazowsza” w Zakroczymiu.

„Centralny Port Lotniczy musi być obsłużony przez sieć połączeń kolejowych, gdyż pasażerów nie dałoby się transportować zwykłymi drogami”

- mówił Gowin.

Dodał także, że rozważyć należy możliwość powiązania CPL i CDK z Nowym Jedwabnym Szlakiem, co pozwoli na stworzenie hubu komunikacyjnego Europy Zachodniej oraz Chin:

„Widać wyraźnie, że dla rządu chińskiego, a prezydent Chin artykułował to wprost podczas wizyty w Polsce w czerwcu ubiegłego roku, my mamy być takim miejscem, w którym Nowy Jedwabny Szlak ma się kończyć, ale pytanie, co dalej. Pytanie mówiąc krótko jest takie, czy partnerem dla strony chińskiej stanie się na przykład Berlin, z tym nowym budowanym od 20 lat lotniskiem, czy też tym partnerem może być Polska”

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w zeszłym tygodniu pozytywnie zaopiniował pomysł budowy Centralnego Portu Lotniczego.

