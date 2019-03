Porozumienie Chin z Watykanem - niebezpieczny precedens

michu 14.3.19 10:17

Wszystkie porozumienia z socjalistami, komunistami itp, to ze strony socjalistów tylko działania taktyczne, wszystkie grube kreski itp nic nie dają bo czerwoni i tak tego nie uszanują. Co widać wszędzie.... To tylko katolicy jako, że wierzą, to mają też honor (prawdziwy nie bolszewicki sytuacyjno- utylitarny)