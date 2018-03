Porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Sędzia ukarany... upomnieniem!

Sędzia Cezary Skwara, były członek zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów "'Iustitia" został ukarany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie za porównanie prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera.

Kara jest raczej "symboliczna". Lubelski SA, uznając, że zachowanie sędziego spowodowało "uchybienie godności jego urzędu", zdecydował się na... upomnienie.

Sąd uznał, że sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie przekroczył granice dopuszczalnego udziału sędziego w debacie publicznej. "Ta jego wypowiedź, zamieszczenie przedmiotowego wpisu (...) przede wszystkim osłabiło zaufanie do jego (sędziego) bezstronności, jak również wpłynęło negatywnie na wizerunek wymiaru sprawiedliwości" – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Ewa Bazelan.

Wypowiedzi Skwary na temat Jarosława Kaczyńskiego miały miejsce we wrześniu 2016 r. Komentując wypowiedź posła PiS, Marka Suskiego o tym, dlaczego lider PiS nie ożenił się, sędzia napisał na Twitterze warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia: "Niczym Fuehrer. Też wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer. To nawet nie jest już zabawne". Wypowiedzi te miały miejsce we wrześniu 2016 r. Po fali krytyki wpis został usunięty, a Cezary Skwara zrezygnował z funkcji członka zarządu warszawskiego oddziału Iustitii. Jak tłumaczył, był to "wyłącznie komentarz do wypowiedzi polityka, a nie ocena pana Jarosław Kaczyńskiego". Przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni oraz sędziów, których w ten sposób naraził na krytykę, zaznaczając, że jego wpis zinterpretowano niezgodnie z jego intencją. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uznał, że zachowanie Skwary przyniosło ujmę godności sędziego oraz naruszało powagę stanowiska sędziowskiego i wystąpił z wnioskiem do sądu dyscyplinarnego wobec Skwary.

yenn/PAP, Fronda.pl